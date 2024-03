Su Disney Store è già tempo di Pasqua: 20% di sconto su una selezione di giochi e peluche

C’è una nuova interessante promo su Disney Store: fino al prossimo 2 aprile sarà possibile beneficiare del 20% di sconto su un’ampia selezione di giochi e peluche dei personaggi Disney. I prezzi di ciascun articolo invitano a un ordine con più pezzi: a questo proposito, potrebbe esserti utile sapere che è prevista la consegna gratis per tutti gli ordini di importo pari o superiore a 60 euro.

Le modalità di pagamento accettate su Disney Store sono Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Klarna, Apple Pay e Diners Club. Per quanto riguarda invece le tempistiche, gli ordini con consegna standard arrivano entro cinque giorni lavorativi (che passano a sei se si risiede in Sardegna o in Sicilia).

Migliori giochi e peluche in sconto del 20% su Disney Store

Di seguito abbiamo raccolto una lista dei migliori giochi e peluche che partecipano alla promo di Pasqua lanciata in queste ore da Disney Store:

Woody (action figure parlante): 29,60€ invece di 37,00€

Buzz Lighyear (action figure parlante): 29,60€ invece di 37,00€

Bullseye (action figure parlante): 29,60€ invece di 37,00€

Jessie (action figure parlante): 29,60€ invece di 37,00€

Topolino (peluche medio): 26,32€ invece di 32,90€

Zurg (action figure parlante interattiva): 29,60€ invece di 37,00€

Rex (action figure parlante): 29,60€ invece di 37,00€

Kit da disegno deluxe Principesse Disney: 23,20€ invece di 29,00€

Minni (peluche medio): 26,32€ invece di 32,90€

Pluto (peluche medio): 26,32€ invece di 32,90€

Gioco aspirapolvere Minni Sparkle ‘N Clean Just Play: 24,72€ invece di 30,90€

Kit da disegno deluxe Marvel Disney Store: 22,40€ invece di 28,00€

Puoi consultare la selezione intera di giochi e peluche scontati del 20% su questa pagina. La promo, vi ricordiamo, scade il prossimo 2 aprile (alcuni articoli potrebbero terminare prima per esaurimento scorte, ndr).