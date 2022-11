Su Amazon è festa LEGO: 5 set imperdibili in offerta

Si sa che i LEGO sono adatti per tutte le età. Per cui, se sei un fan dei mattoncini più famosi al mondo non dovresti ignorare questa fantastica giornata di offerte Amazon su una lunga serie di set.

Gli sconti sono davvero importanti e in certi casi possono addirittura superare un risparmio della metà del prezzo rispetto l’originale. Per consultare tutte le offerte ti consigliamo di visitare la pagina ufficiale, mentre al paragrafo seguente puoi scoprire una selezione di cinque kit per noi imperdibili.

I cinque set LEGO in offerta oggi su Amazon da non perdere

Cominciamo con un set costruzione che rischia l’occhio anche agli appassionati di videogiochi con lo starter pack dedicato a Super Mario. Con spedizione Prime puoi averlo a 33,17 euro invece di 59,99.

È pensata per i creativi invece questa DOTS Designer Box, con 5 decorazioni per la cameretta dei bambini e 5 modelli che includono più di 650 tessere, di cui 72 rappresentative delle lettere dell’alfabeto. Può essere tuo a soli 29,95 euro con spedizione Prima invece di 39,99.

Per gli appassionati Disney ecco invece un set che permette di creare bracciali che raffigurano Topolino e i suoi amici. Perfetto come regalo di Natale o compleanno, è in offerta a 23,49 euro invece di 29,99.

Il kit City Stuntz Competizione Acrobatica è tanto semplice quanto divertente, con 2 moto giocattolo e meccanismo a spinta, finto cerchio di fuoco e minifigura Duke DeTrain. Costa solo 13,89 euro in offerta, sempre con spedizione Prime inclusa.

Infine, chiudiamo con un’altra costruzione simpatica: un set di costruzione che ti regalerà una originale banana portapenne. Ti costa veramente poco, solo 7,89 euro in offerta con spedizione Prime inclusa.

