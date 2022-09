Su Alexa arriva una novità molto attesa, ma INASPETTATA: provala ora

Ci hai provato anche tu, almeno una volta, e non ha funzionato. Non sei mai riuscito a chiedere ad Alexa di compiere un’azione, ma non subito: in un determinato momento. Ad esempio, ti è servito chiedere di spegnere le luci di casa dopo mezz’ora o a un determinato orario. Impossibile farlo: l’unica alternativa era creare una routine e aggirare l’ostacolo, cioè la possibilità di chiederlo a voce.

A sorpresa, stasera Amazon ha annunciato una gradita novità, già disponibile su smart speaker e tutta da scoprire. Si chiama “Timed Action” e ti permetterà di compiere una marea di azioni in modo programmato. Un motivo in più per approfittare degli spettacolari sconti del momento e portare a casa uno speaker intelligente a partire da 17,99€. Continua a leggere per scoprire come funziona la novità.

Alexa è ancora più intelligente adesso

Si tratta di un aggiornamento automatico, che dovrebbe aver già raggiunto anche i tuoi smart speaker. Sui miei c’è già, per verificare se è già attivo sui tuoi, basterà chiedere qualcosa del tipo: “Alexa, accendi la luce della cucina fra 5 minuti” (riferendoti ovviamente a un dispositivo smart che hai in casa). Io ho provato e funziona perfettamente: per la prima volta, l’assistente vocale ha ascoltato e recepito la mia richiesta. Ammetto che, negli anni, ogni tanto ci ho provato: giusto per sapere se per qualche motivo la novità fosse arrivata in modo silente. Puoi anche indicare uno specifico orario entro le 24 ore successive.

Adesso invece c’è ed è ufficiale. Non servirà più impostare necessariamente un routine, se qualcosa serve che si faccia una sola volta, per qualsivoglia motivo, puoi semplicemente chiederlo con la voce: puoi semplice di così! La funzionalità “Timed Action” è già disponibile, non ti resta che provarlo. Sicuramente, un motivo in più per accaparrarsi uno smart speaker con Alexa, soprattutto se in sconto a meno di 20€. Hai già scoperto tutte le novità appena annunciate da Amazon? Un tripudio di annunci hardware e software, moltissime già disponibili per l’Italia: dai un’occhiata.

