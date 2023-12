Stufetta elettrica smart in SUPER OFFERTA: si controlla da app e con Alexa

La stufetta elettrica GoveeLife è attualmente in offerta su Amazon a soli 45,99€, beneficiando di una doppia promozione che include un coupon sconto di 44€ e uno sconto del 31%.

Questa stufetta intelligente offre un termostato aggiornato con sensore integrato, il quale supporta la funzione di base del termostato. Inoltre, è possibile collegare un termoigrometro per riflettere con precisione la temperatura ambiente senza la necessità di regolazioni manuali.

Il controllo remoto tramite app ti consente di accendere la stufa anche quando sei lontano da casa, assicurandoti di tornare in uno spazio confortevole. La stufa supporta sia Bluetooth che Wi-Fi, rendendo la connessione alla rete veloce e semplice. È anche compatibile con i dispositivi di controllo vocali come Alexa, Assistente Google e IFTTT.

La stufa utilizza il riscaldamento ceramico PTC per scaldarsi rapidamente entro 2 secondi, garantendo un’efficienza energetica ottimale. Nonostante le dimensioni compatte, offre un riscaldamento potente. Ti basterà collegare la stufa direttamente a una presa a muro da 120 V.

Per quanto riguarda la sicurezza, la stufa è dotata di protezione anti ribaltamento e protezione da surriscaldamento, rendendola sicura per l’uso in presenza di bambini, animali domestici e tutta la famiglia. La stufa è certificata UL 1278 e dispone anche di un’utilissima funzione di spegnimento automatico dopo 24 ore di uso continuo.

Tra le varie caratteristiche, la stufetta offre un’oscillazione di 80°, modalità di calore morbido, timer, blocco di sicurezza, modalità Non disturbare, un cavo di alimentazione lungo 1,8 metri e altro ancora. È ideale per spazi interni come soggiorni, camere da letto e uffici. Approfitta di questa offerta per assicurarti una stufetta intelligente e efficiente a un prezzo conveniente!

