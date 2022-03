Studio Display: quest'aggiunta ve lo farà amare

Apple ha appena aggiornato Boot Camp con i driver per lo Studio Display così da garantire una piena compatibilità a tutti quegli utenti che usano Mac ma con piattaforma Windows per alcuni usi ben specifici.

Di fatto, dopo il debutto dello Studio Display avvenuto poche settimane fa, molti utenti si sono sempre chiesti se il monitor fosse compatibile con Windows. La società lo ha confermato subito e adesso ha aggiornato il programma Boot Camp per questo pannello. In poche parole, ora è ottimo sia per chi ha Mac che pc Apple con Windows (ma con SoC Intel).

Studio Display e Boot Camp: c'è la compatibilità

Praticamente Boot Camp arriva in versione 6.1.17 ed è disponibile per tutti, aggiungendo così il supporto per il nuovo monitor di casa Apple quando qualcuno utilizza un PC Mac con sistema operativo Windows.

Per chi non conoscesse questa feature della mela, sappiate che è il modo Apple con cui l'azienda permette l'installazione del software di Microsoft su una macchina proprietaria. Nell'update ci sono anche driver aggiornati per GPU di AMD e Intel.

Anche se c'è la compatibilità con Windows, sappiate che ci sono diverse limitazioni. Alcuni esempi? Center Stage, Spatial Audio e Siri funzionano solo con macOS. Con Windows infatti, questo è un classico monitor ma senza le “chicche” di Cupertino che lo rendono un'esclusiva unica sul mercato. Inoltre, anche se presenta una risoluzione 5K a 60 Hz, questa varia a seconda del PC connesso.

Come si aggiorna Boot Camp?

In primo luogo dovete andare su Boot Camp, cliccare sul menu Start quando esegui Windows, quindi apri lo strumento Aggiornamento software Apple.

Segnaliamo che per ora Boot Camp funziona solo con prodotti Mac aventi processori Intel. Chi ha un M1, M1 Pro, Max o Ultra può usare solo il software Parallels.

Ricordiamo infine che Studio Display è disponibile con prezzi che partono da 1799€ nella variante base.