Apple: i primi MacBook con M2 entro la fine dell'anno

I modelli di MacBook di nuova generazione alimentati dal SoC Apple Silicon M2 verranno lanciati entro la fine del 2022; questo è quanto emerge in queste ore da un recente rapporto online.

Sappiamo che la mela ha recentemente tenuto un evento in cui ha tolto i veli a diversi nuovi prodotti: dall'iPhone SE, all'iPad Air M1, senza dimenticare il Mac Studio e il monitor Studio Display. Ci sono ancora diversi nuovi prodotti dell'azienda che devono ancora venir annunciati: pensiamo al MacBook Air con M2 e al famigerato Pro da 13″ con nuovo SoC.

Cosa sappiamo dei nuovi MacBook M2 di Apple?

Nell'ultimo report trapelato sul web, era stato riferito che Tim Cook si stesse preparando a presentare due nuovi modelli di computer portatili nelle prime settimane dell'anno. Le aspettative sono state disattese e ora si legge che i laptop arriveranno entro la fine dell'anno.

Oltre ai Mac, il gigante della tecnologia di Cupertino toglierà i veli anche al nuovo Apple Silicon M2 di prossima generazione, ma ci saranno anche le sue varianti: M2 Pro, M2 Max e M2 Ultra (anche se per queste dovremmo attendere almeno un anno… o due).

Venendo ai laptop in questione, il rapporto aggiunge che ci saranno due modelli: MacBook Air e un Pro da 13 pollici, che si dice dispongano entrambi del chip Apple Silicon. Ciò contraddice il precedente rapporto secondo cui il MacBook di nuova generazione sarebbe stato alimentato da una variante diversa dell'M1.

Tuttavia, si legge anche che per il MacBook Pro, la società potrebbe eliminare l'etichetta “Pro”, il che significa che il nuovo prodotto potrebbe essere chiamato semplicemente MacBook.

Al momento, non è nota una data di lancio, ma si dice che i terminali verranno lanciati ufficialmente nel corso del 2022; restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito. Ipotizziamo un keynote autunnale speciale proprio per questi gadget, come abbiamo visto lo scorso anno per i laptop Pro da 14 e 16 pollici.