Striscia LED smart TP-Link Tapo: sconto PAZZESCO su Amazon (-40%)

TP-Link Tapo L900-5 è una striscia LED smart WiFi da 5 metri che ti permetterà di personalizzare l’illuminazione in casa e creare ambienti confortevoli per ogni genere di occasione. Oggi puoi acquistarla su Amazon al prezzo eccezionale di 17,99 euro invece di 29,99: hai la consegna immediata, questo significa che potrai riceverla a casa prima di Natale.

TP-Link Tapo L900-5: la striscia LED è in offerta

La striscia LED ti darà modo di creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione: compatibile con Alexa e Google Assistant, in modo che tu possa controllarla anche con la voce, avrai 16 milioni di colori a tua disposizione per scegliere esattamente quello che desideri a seconda della situazione.

L’app Tapo, scaricabile sul tuo smartphone, ti permette infatti di regolare l’intensità, sincronizzare le luci con la musica per un effetto “wow” o salvare le impostazioni ideali per i tuoi momenti preferiti. La striscia è tagliabile quindi puoi adattarla ai tuoi spazi e, grazie al supporto adesivo, si applica senza sforzo.

Per utilizzarla non ti servono hub, ma basta collegarla alla rete WiFi della tua casa tramite una procedura intuitiva e veloce.

Con la TP-Link Tapo L900-5, che si tratti del salotto o del tuo angolo gaming, puoi accendere letteralmente la tua creatività. Acquistala adesso a soli 17,99 euro.