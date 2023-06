Striscia LED Smart RGB: il modello di Govee in offerta a 17,98 euro

Vuoi trasformare l’atmosfera della tua casa con un’illuminazione vibrante e personalizzata? Allora non perdere l’offerta di Amazon per la Govee Striscia LED Smart da 5 metri.

Questa incredibile striscia LED è disponibile a soli 17,98 euro invece di 21,99. Approfitta di questa promozione e porta la magia dei colori nella tua vita quotidiana.

Striscia LED Goove: 16 milioni di colori e compatibilità Alexa

Una delle caratteristiche più interessanti di questa striscia LED è il suo controllo vocale compatibile con Alexa e Google Assistant. Ora puoi accendere e spegnere le luci con un semplice comando vocale e goderti l’esperienza di controllare il tuo ambiente luminoso colorato in modo elegante e senza dover alzare un dito.

La Striscia LED Smart di Govee ti offre una varietà di effetti di luce d’atmosfera per decorare i tuoi spazi. Con una lunghezza di 5 metri, puoi utilizzarla per reinventare la tua camera da letto, la cucina o la sala giochi. Scegli tra 16 milioni di colori disponibili e crea un’atmosfera unica e personalizzata in ogni ambiente.

Inoltre, grazie all’app Govee Home, puoi controllare in modo intelligente la striscia LED tramite connessione WiFi o Bluetooth. Personalizza e gestisci le modalità musicali, le modalità scena e gli effetti creativi fai-da-te. Puoi anche impostare un timer per programmare l’accensione e lo spegnimento automatico delle luci.

Se sei un amante della musica, il prodotto offre la sincronizzazione con i ritmi musicali. Seleziona la modalità musica e lascia che le luci LED ballino al ritmo delle tue canzoni preferite o di quello che viene trasmesso in TV. Grazie al microfono altamente sensibile, la striscia LED catturerà il suono circostante e creerà uno spettacolo di luci in perfetta armonia con la musica.

E se sei un creativo nel cuore, la funzione DIY della striscia LED ti darà la libertà di esprimere la tua creatività. Crea le tue icone fai-da-te, scegli gli effetti che preferisci e applicali alle tue strisce LED tramite l’app Govee Home. Sperimenta con la selezione intelligente dei colori e trasforma la tua casa in un ambiente unico e affascinante.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare la Govee Striscia LED Smart da 5 metri a soli 17,98 euro invece di 21,99 su Amazon. Aggiungi un tocco di magia e colore alla tua vita quotidiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.