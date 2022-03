Striscia LED SMART 15 metri a 14€: funzionalità avanzate, sconto 50%

Questa striscia LED smart mi ha colpito da subito. Non solo perché è lunga 15 metri, è dotata di WiFi, è multicolore ed è in sconto del 50%. Ad incuriosirmi sono tutte le funzionalità aggiuntive delle quali è dotata.

Ad esempio, grazie alle modalità Cinema e Camera, il colore cambia in automatico a seconda dell'ambiente. Non manca nemmeno la modalità musica, che permette all'illuminazione di andare a ritmo. Un prodotto molto particolare, compatibile anche con gli smart speaker Alexa e Google Home. Adesso porti tutto a casa a 14€ circa appena da Amazon. Devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “MLD9ODGO”. Spedizioni rapide e gratis, offerte dai servizi Prime, ma disponibilità super limitata.

Striscia LED smart WiFi: un concentrato di tecnologia

L'ideale per creare in un attimo la giusta atmosfera praticamente ovunque. Dietro la TV, negli angoli della cucina o della parete attrezzate: dovunque. La installi in autonomia, grazie all'adesivo integrato e la configuri in un attimo.

Da quel momento in poi, basterà abbinarla alla connessione a Internet tramite il WiFi e l'apposita applicazione e sarai subito pronto a utilizzarne l'immenso potenziale.

Puoi semplicemente accenderla o spegnerla, utilizzando anche la voce tramite i tuoi smart speaker, ma non solo. Infatti, ci sono 3 modalità molto interessanti:

cinema : punta la fotocamera sullo schermo della TV e la luce riprenderà i colori delle immagini;

: punta la fotocamera sullo schermo della TV e la luce riprenderà i colori delle immagini; camera : punta la fotocamera su un punto che ti interessa e la striscia ne riprenderà i colori;

: punta la fotocamera su un punto che ti interessa e la striscia ne riprenderà i colori; musica: il microfono integrato, capta il ritmo e permette all'illuminazione di ripeterlo in automatico e in tempo reale.

Un prodotto, questa striscia LED smart, che è dotato quindi di funzionalità avanzate e super divertenti. A questo prezzo, con lo sconto del 50%, è un vero e proprio affare. Completa al volo l'ordine da Amazon per approfittarne: devi solo metterlo nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “MLD9ODGO”. Alla fine, prendi tutto a 14€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.