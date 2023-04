STREPITOSI auricolari BOSE: oggi costano 60 euro in meno su Amazon

Questi auricolari Bose sono veramente eccezionali: hanno un design ergonomico studiato appositamente per adattarsi al tuo orecchio mentre fai attività fisica, accompagnandoti in ogni movimento senza perdere neanche un minimo di qualità audio. Come se non bastasse, oggi Bose Sport Earbuds ti vengono a costare davvero pochissimo: solo 139,99€ grazie allo sconto del 30% che fa crollare il prezzo di quasi 60€.

Gli auricolari Bose Sport Earbuds sono stati progettati appositamente per gli amanti dello sport, grazie alle loro caratteristiche di comfort, resistenza e qualità audio. Questi auricolari wireless presentano un design elegante e leggero, offrendo un’ottima vestibilità e stabilità durante le tue sessioni di allenamento. Le StayHear Max Tips, le speciali coperture in silicone, garantiscono una tenuta sicura e confortevole, mentre la classificazione IPX4 li rende resistenti a sudore e pioggia, per affrontare ogni tipo di condizione atmosferica.





La qualità audio è ciò che contraddistingue gli auricolari Bose, e con gli Sport Earbuds non si fa eccezione. La tecnologia Bose Signature Sound offre un suono nitido e potente, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica e di rimanere motivato durante gli allenamenti. Inoltre, grazie al sistema di microfoni avanzati, potrai effettuare chiamate con una qualità audio impeccabile, senza rumori di fondo o interferenze.

L’autonomia della batteria è un altro punto di forza di questi auricolari: con una singola carica, ascolterai fino a 5 ore di riproduzione, mentre la custodia di ricarica compatta ti consentirà di ricaricarli rapidamente per altre 10 ore di ascolto. Gli Sport Earbuds sono compatibili con i principali dispositivi e sistemi operativi, tra cui iOS e Android, e grazie all’app Bose Music, potrai personalizzare le impostazioni e accedere a funzionalità aggiuntive, come l’assistente vocale e il controllo del volume.

Non perdere questa straordinaria occasione di acquistare gli auricolari Bose Sport Earbuds a un prezzo imbattibile di 139,99€, con uno sconto del 30%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.