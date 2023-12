Street Power Football per PS4: sconto ASSURDO del 85%

Buttalo giù e fai del tuo meglio: il calcio streetstyle è qui, e non potrebbe essere più emozionante con Street Power Football per PS4, oggi disponibile su Amazon con uno sconto estremamente ridicolo del 85%. Preparati a immergerti in un mondo di stile malato e azione ad alta energia, dove il calcio assume una nuova dimensione. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo stracciato di soli 7,40 euro, anziché 49,99 euro.

Con sei modalità di gioco uniche, Street Power Football offre un’esperienza calcistica completamente esagerata. Dalle modalità Freestyle e Trick Shot alla frenetica modalità a tempo libero del Panna Mode e alle intense partite 3v3 in Street Power Mode, ogni partita è un’opportunità per esibire il proprio stile unico.

Il gioco ti offre l’opportunità di passare al livello successivo unendoti alla leggenda del calcio di strada Sean Garnier. Affronta i grandi del calcio freestyle in campi da gioco incredibili in tutto il mondo e impara a fare impazzire i tuoi amici con trick mozzafiato, diventando il vero e unico Street King.

Le caratteristiche chiave di Street Power Football rendono il gioco irresistibile. Diventa il Street King governando le strade e spazzando via la concorrenza con il tuo personaggio unico. Riunisci il tuo equipaggio per scatenare il tuo street style nel party play a 2 giocatori, sia online che locale.

Le sei modalità di gioco, tra cui la danza-like Freestyle, le partite Street Power 3v3, il Trick Shot, le battaglie nella Panna Cage, l’Elimination e la modalità storia “Become King”, offrono una varietà di sfide che manterranno alta l’adrenalina in ogni partita.

Personalizza la tua squadra con eleganti mode di strada, emote personalizzate e tatuaggi, giocando con stile e creando una squadra unica che si distinguerà sulla scena del calcio di strada.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare Street Power Football su Amazon con uno sconto assurdo del 85%. Sblocca il calcio streetstyle e diventa il dominatore delle strade, ad un prezzo stracciato di soli 7,40 euro, prima che sia troppo tardi.

