Street Fighter 6 è UFFICIALE: il primo trailer e...una sorpresa!

Street Fighter 6 è stato annunciato ufficialmente da Capcom questa mattina allo scadere del conto alla rovescia lanciato la scorsa settimana. Avevano dunque ragione le indiscrezioni ad individuare nel nuovo picchiaduro next-gen l'oggetto dell'annuncio misterioso della compagnia giapponese. Il gioco è stato presentato con un primo teaser trailer disponibile di seguito, che non ci svela tuttavia né piattaforme né data di uscita. Nel frattempo, viene annunciata una sorpresa per i fan del genere: la Capcom Fighting Collection.

Street Fighter 6: cosa c'è da sapere e cos'è la Capcom Fighting Collection

Street Fighter 6 viene definito come la prossima evoluzione di una serie di videogiochi capace di vendere più di 47 milioni di unità: nel teaser trailer possiamo vedere Ryu che si scontra con un nuovo sfidante, Luke. Quest'ultimo, 45esimo e ultimo personaggio del roster di Street Fighter 5, pare avrà un ruolo chiave nel nuovo progetto. Per ulteriori dettagli dovremo attendere la prossima estate: secondo alcune indiscrezioni, il gioco sarebbe in lavorazione in esclusiva per PC e PlayStation 5, ma è bene attendere conferme.

La Capcom Fighting Collection rappresenta invece un'antologia di 10 giochi classici pensata per celebrare i 35 anni di picchiaduro targati Capcom: la raccolta includerà anche la serie completa di Darkstalkers, che sarà disponibile per la prima volta nella sua storia anche in occidente. Ognuno dei 10 titoli seguenti comprenderà multiplayer online, funzionalità migliorati e aggiornamenti sull'esperienza di gioco:

Darkstalkers

Night Warriors

Vampire Savior

Vampire Hunter 2

Vampire Savior 2

Red Earth

Cyberbots

Super Puzzle Fighter II Turbo

Hyper Street Fighter II

Super Gem Fighter Minimix

La Capcom Fighting Collection sarà disponibile a partire dal 24 giugno 2022 per PC Steam, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. La raccolta sarà inclusa in Street Fighter 30th Anniversary Collection, inserita a sua volta nel bundle Capcom Fighting Bundle, in arrivo su PC Steam, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One in digitale.

Un'altra sorpresa: Street Fighter 30th Anniversary Collection

Chiudiamo appunto con un ulteriore annuncio. La Street Fighter 30th Anniversary Collection è un pacchetto all-in-one ricco di contenuti che mette in evidenza il passato della serie con un'antologia di 12 titoli classici della serie, che ritornano con un perfetto bilanciamento arcade e un'esperienza online definitiva in quattro dei giochi inclusi:

Street Fighter II Hyper Fighting

Super Street Fighter II Turbo

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter III: Third Strike

Al suo interno, la collection comprenderà una ricca biografia dei personaggi, una modalità Museo con artwork mai visti prima, una timeline interattiva e brani nel Music Player.