Streaming degli Oscar 2024: come seguire la diretta dall'Italia e dall'estero

Ci siamo: la “Notte” degli Oscar 2024 è imminente: la cerimonia di assegnazione dei premi più ambiti del mondo del cinema si svolgerà tra domenica 10 e lunedì 11 marzo. La partenza dell’evento è programmata per le 23.30 di domenica 10 marzo. Per tutti gli appassionati ci sarà la diretta TV su Rai 1.

Per guardare gli Oscar 2024 in diretta streaming, quindi, è sufficiente affidarsi a Rai Play. Collegandosi alla piattaforma della Rai è possibile seguire l’evento gratuitamente, anche in mobilità, dal proprio smartphone.

Chi si trova all’estero, quindi, può guardare in streaming la cerimonia degli Oscar 2024 attivando una VPN e spostando il proprio IP in Italia, in modo da aggirare le restrizioni geografiche previste per chi prova a guardare Rai Play dall’estero.

La soluzione giusta per attivare una nuova VPN e guardare gli Oscar in streaming è NordVPN. Con l’offerta in corso, il servizio è disponibile con un prezzo scontato di 3,99 euro al mese e con 3 mesi gratis da regalare a un amico, scegliendo il piano biennale. Per attivare l’offerta basta collegarsi al sito di NordVPN.

Come vedere gli Oscar 2024 in streaming dall’Italia e dall’estero

La diretta della cerimonia di premiazione degli Oscar 2024, ricapitolando quanto detto in precedenza, può essere vista sia in Italia che dall’estero, sempre grazie a Rai Play. Chi si trova in Italia, infatti, può collegarsi alla piattaforma di streaming della Rai, senza limitazioni.

Chi, invece, si trova all’estero ha la possibilità di ricorrere a una VPN per spostare il proprio IP in Italia e aggirare così le restrizioni geografiche previste per l’accesso alla piattaforma di streaming della Rai da fuori Italia.

In questo secondo caso, la procedura da seguire è semplice:

accedere al sito di NordVPN e attivare la VPN

scaricare l’app di NordVPN e scegliere un server italiano

collegarsi a Rai Play per avviare la diretta

Per attivare la VPN basta seguire il link qui di sotto.