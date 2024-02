STRAY: un'avventura felina che ti colpisce al cuore, 19€ per versione PS5

Se c’è un’avventura che non può mancare in nessuna libreria PlayStation 5, è proprio STRAY. Presentato in concomitanza con la console di nuova generazione, questo titolo ha sicuramente colpito gli amanti dei gatti ma c’è chi l’ha giocato a scatola chiusa e beh, fatti dire che ne è rimasto colpito.

Dal momento che è in promozione su Amazon con un bello sconto del 50%, chi sono io per non dirtelo? Collegati al volo in pagina per acquistare la tua copia fisica PS5 a soli 19,90€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

STRAY: vestire i panni di un gatto non è mai stato così bello

Per molti utenti potrebbe sembrare un gioco inutile invece AnnaPurna ha dimostrato che anche nei panni di un gatto il divertimento non finisce mai. Stray è un titolo relativamente corto, non sono numerose le ore di gioco ma punta dritto al cuore e ti stupisce.

Se sei emotivo prepara i fazzoletti perché già alla prima cutscene potrebbe scenderti la lacrima. In questo gioco sei proprio tu che salti sui tetti, eviti i nemici e scopri scorci di una vita che ormai non esiste più. La città in cui ti troverai sarà piena zeppa di abitanti nettamente diversi da quelli che potresti aspettarti e tu? Beh, in compagnia di B-12 dovrai scoprire sia il perché che trovare una via di fuga.

All’interno di questa edizione fisica trovi anche 6 card originali e illustrate.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon e acquista la tua versione fisica di STRAY per PlayStation 5 a soli 19,90€ con sconto del 50%.

