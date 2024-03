Stray per PS5 è in SUPER OFFERTA: gioca come un gatto a soli 19,99€

Portati a casa uno dei videogiochi più originali e divertenti degli ultimi anni al miglior prezzo di sempre. Stiamo parlando di Stray che puoi acquistare oggi su Amazon nella sua versione per PlayStation 5 a soli 19,99 euro: con la spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani e iniziare subito a vedere un mondo cyberpunk tramite gli occhi curiosi e sempre vispi di un tenero gattino.

Stray in offerta: se l’eroe fa le fusa

Stray è un’avventura coinvolgente che ti trasporta in un mondo misterioso e affascinante attraverso gli occhi di un gatto randagio. Nei panni di questo insolito protagonista, dovrai esplorare intricati vicoli illuminati al neon e oscuri scenari avvolti nell’ombra.

Potrai interagire con l’ambiente circostante in modo naturale e libero, in un particolare contesto popolato da strani droidi e pericolose creature in cui dovrai muoverti con furtività e agilità, sfruttando al meglio le tue abilità feline per sopravvivere e risolvere i misteri che circondano la città dimenticata.

Lungo il cammino, farai amicizia con un piccolo drone volante chiamato B-12, il quale diventerà un prezioso alleato nella ricerca di una via d’uscita. Insieme, formerete un legame unico.

Acquista adesso Stray per PS5 a soli 19,99 euro e preparati a vivere una magica avventura, tra delle fusa e un salto spericolato.