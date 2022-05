Stranger Things: come vedere in anteprima la stagione 4

Ci sono ancora tre giorni prima che Netflix pubblichi i nuovi episodi di Stranger Things. Il sequel di questa serie TV, che sta appassionando milioni di utenti in tutto il mondo, è attesissimo. Stando a quanto è stato rivelato da un articolo del New York Times, la quarta stagione sarà più lunga di almeno 5 ore rispetto alle precedenti.

Inoltre, sono diverse le novità che attendono i fan di questo titolo che, da quando è uscito su Netflix, ha catturato l’attenzione dei molti abbonati, senza contare poi quelli che vi si sono iscritti proprio per vedere questa serie TV. Perciò, possiamo solo immaginare con certezza quanta sia alta l’aspettativa nei confronti di questa produzione.

Tuttavia, se non stai più nella pelle e non riesci proprio ad attendere il 27 maggio a braccia conserte, ora puoi vedere in anteprima una parte della stagione 4 di Stranger Things. Si tratta di otto minuti pubblicati direttamente su YouTube, la piattaforma streaming gratuita di Google, dal canale ufficiale della serie TV.

Stranger Things: 8 minuti della quarta stagione in anteprima

Per i fan di Stranger Things poter assistere a 8 minuti della quarta stagione in anteprima è un regalo magnifico. Ciò è possibile grazie al canale ufficiale della serie TV che su YouTube li ha pubblicati “a uso e consumo” degli utenti più curiosi e impazienti. Ovviamente, in questi pochi minuti avrete solo un assaggio di ciò che i nuovi episodi hanno in serbo per voi.

Inoltre, utente avvisato mezzo salvato, guardarli non faranno altro che alimentare ancora di più il vostro smanioso desiderio di poter saperne di più sul sequel di questo titolo. Vi ricordiamo che Stranger Things 4 uscirà su Netflix il 27 maggio 2022, esattamente tra tre giorni.

Comunque se siete convinti di voler esaudire il vostro desiderio di Stranger Things Stagione 4 con questi 8 minuti in esclusiva dei nuovi episodi, qui sotto trovate il video ufficiale pubblicato su YouTube qualche giorno fa.

