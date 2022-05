Netflix sta anticipando alcuni film e serie TV a pochi utenti privilegiati

Netflix ha deciso di anticipare alcuni film e serie TV a pochi utenti privilegiati. Questi possono così vederli con largo anticipo prima che vengano resi disponibili ufficialmente a tutti gli abbonati. È questa la notizia che ha riferito alcuni giorni fa Variety, noto giornale online che si occupa di streaming, TV, musica e spettacolo.

Tra l’altro, questa cosa sta andando avanti esattamente da un anno. Infatti, è da maggio 2021 che Netflix ha creato un piccolo gruppo di utenti abbonati che partecipano a un panel così da fornire feedback su film, serie TV e programmi in uscita.

Vedendoli prima che questi siano pubblicati, possono fornire le loro impressioni a Netflix, il quale sarà così in grado di modificare o confermare le sue decisioni in merito a quello specifico contenuto.

Peccato però che l’iniziativa è stata intrapresa solo negli Stati Uniti d’America e non è accessibile su richiesta personale. In pratica, è stata la società stessa ad aver contattato utenti selezionati che hanno poi dovuto firmare un contratto di riservatezza.

Netflix vuole giocare d’anticipo

Praticamente Netflix non ha fatto altro che mettere in pratica ciò che molti colossi già fanno, giocare d’anticipo. Valutare le reazioni di un campione selezionato di utenti permette a queste società di ottenere mosse più efficaci per il mercato.

Dopo aver finito un film, una serie TV o un programma, l’utente che fa parte di questo speciale team dovrà fornire alcune informazioni prestabilite a Netflix. In sostanza, dovrà menzionare cosa gli è piaciuto, cosa non gli è piaciuto, come lo renderebbe ancora migliore e quanto probabilmente lo consiglierebbe ad amici e familiari.

In questo modo Netflix può apportare preventivamente e con largo anticipo delle modifiche a film, serie TV e spettacoli prima che vengano rilasciati sulla piattaforma a uso e consumo di tutti gli abbonati. In una recente email invitata a un numero ristretto di utenti selezionati c’era scritto: