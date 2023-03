Gioca a Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: costa pochissimo

La serie di videogiochi di Final Fantasy è un vero cult. Dal 1987 ad oggi conta un numero esorbitante di fan. Square Enix sviluppa un capitolo quasi ogni anno, arricchendo il franchise anche con remake, nuove versioni e racconti inediti. Nel 2022, uno dei titoli che incuriosisce il pubblico è Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, disponibile su console PlayStation e Xbox di ultima generazione. Grazie alle offerte di primavera, oggi puoi acquistarlo a soli €29,90, un prezzo mai visto prima d’ora, che troverai solo su Amazon. Approfitta dello sconto del 15% con Prime, valido fino al 30 marzo 2023.

Stranger of Paradise FF Origin: un concentrato di pura azione

In questa nuova avventura RPG, aiuterai Jack ad affrontare le sue sfide e restituire la luce ai Cristalli di un regno invaso dall’oscurità. L’intero racconto è costellato da azione in abbondanza. Oltre alle abilità dinamiche delle armi, i combattimenti sono enfatizzati da azioni e skills iconiche della serie Final Fantasy. Puoi accedere ad una miriade di armi differenti: spadoni, pugnali, lance e non solo. Con queste determinerai la classe del tuo personaggio. Avanzerai di livello e di classi acquisendo sempre più abilità, per una partita sempre più stimolante man mano che si procede con la narrazione. Per la prima volta in assoluto in un capitolo di FF (non MMO), ogni pezzo d’attrezzatura equipaggiato è rappresentato anche visivamente, per un’esperienza d’avanguardia, a 360°.

Con Stranger of Paradise Final Fantasy Origin non sarai sempre da solo. Questo gioco infatti supporta la cooperativa fino a 3 giocatori nella modalità multiplayer online. Scoprirai la storia principale e affronterai le missioni secondarie insieme ai tuoi amici. La versione per PS5 gode di una grafica spettacolare, con immagini nitide ed effetti sonori strabilianti.

Con Stranger of Paradise Final Fantasy Origin non sarai sempre da solo. Questo gioco infatti supporta la cooperativa fino a 3 giocatori nella modalità multiplayer online. La versione per PS5 gode di una grafica spettacolare, con immagini nitide ed effetti sonori strabilianti.

