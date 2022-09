Stile e design con il portafogli ANTIFURTO: 12€ su Amazon adesso

Questo bellissimo portafogli di design è l’ideale per proteggere i tuoi effetti personali, anche dai pericoli più moderni. Infatti, grazie alla sua funzione di “blocco RFID” potrà evitare che qualsiasi tentativo di scansione delle tue carte di credito o dei tuoi documenti vada a buon fine. In altre parole, se un malintenzionato proverà a farlo (con uno smartphone o con un POS) non riuscirà nell’intento: un vero e proprio antifurto.

Un oggetto bellissimo esteticamente, realizzato con massima cura dei dettagli dal brand Guggiari. Complici le super promozioni Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 12€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Promo a disponibilità limitata.

Portafogli con antifurto: un gadget imperdibile

Lo metti in tasca e lui – grazie alle sue dimensioni super compatte – occupa pochissimo spazio. Al suo interno puoi custodire senza alcun problema carte di credito, bancomat, documenti in tessera e anche banconote. Bello esteticamente, è la sua funzione di blocco RFID che te lo farà adorare, rendendolo di fatto un oggetto indispensabile.

Il momento di cambiare portafogli, scegliendo una soluzione che sia super sicura, è adesso: completa l’ordine al volo per avere questo modello con antifurto a 12€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.