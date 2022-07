Sterilizzatore, postazione wireless e aromaterapia: il 3 in 1 DA AVERE

Un prodotto geniale da tenere a portata di mano all’entrata o in camera. Infatti non solo riesce a rendere ogni cosa che tieni in mano sicura, ma ha anche altre due funzioni: questo sterilizzatore è fenomenale.





Sterilizzatore 3 in 1: ecco come sfruttarlo al meglio

Piccolo e discreto, posizionato su un mobiletto non crea fastidio ma ti torna infinitamente utile. Questo prodotto 3 in 1 è una salvezza in casa soprattutto di questi tempi, che sulle mani possono annidarsi virus e quant’altro. Certo, quelle le lavi appena rientri in casa, ma hai mai pensato agli oggetti di uso comune?

Se mettessi lo smartphone, le chiavi o qualunque altro piccolo prodotto sotto un microscopio ti stupiresti di quello che troveresti. Per questo motivo, lo sterilizzatore UV che ti consiglio è un toccasana. Metti tutto dentro, qualche secondo e sei sicuro che vada tutto per il meglio.

Per tornare ancora più utile, però, questo modello ha altre due funzioni incorporate:

sulla parte superiore è integrata una basetta di ricarica wireless per i tuoi device con tanto di velocità superlative;

nell'interno trovi uno scompartimento in cui inserire i tuoi oli essenziali preferiti per profumare l'ambiente e non solo.

Come vedi, un 3 in 1 infinitamente comodo e che sfrutti tutti i giorni con una semplicità infinita.



