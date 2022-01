Steelseries Rival 3 Wireless: il mouse gaming professionale, ma versatile

Se stai cercando un buon mouse da gaming wireless, ma che non rinunci alla versatilità, allora oggi ti proponiamo uno dei migliori. Si tratta del mouse Steelseries Rival 3 Wireless, un mouse dalla scheda tecnica al top della categoria, apprezza anche dai giocatori professionisti, oggi disponibile a soli 45 euro su Amazon.

Mouse gaming Steelseries Rival 3 Wireless: caratteristiche tecniche

Senza dubbio il design è una delle ragioni fondamentali per cui il Rival 3 è stato così apprezzato negli anni. La forma ergonomica, la solidità e soprattutto la leggerezza, rendono i movimenti estremamente fluidi e precisi, perfetto in particolare per gli fps. All’interno ospita un sensore proprietario TrueMove Pro con una risoluzione di ben 18.000 DPI. La versatilità è invece offerta dalla doppia modalità di connessione: Bluetooth e Wireless. In particolare, la seconda, utilizza un dongle fornito in dotazione con tecnologia Quantum 2.0 Dual Wireless che grazie alla doppia banda elimina qualsiasi interferenza. È chiaro che, dal punto di vista prestazionale, è un mouse senza compromessi che punta ad offrire il massimo soprattutto in ambito gaming.

Chiaramente, trattandosi di un dispositivo senza cavi, un aspetto cruciale è senza dubbio la batteria. In questo caso Steelseries offre una soluzione davvero eccellente, che permette all’utente di scegliere la configurazione a singola o doppia batteria. In questo modo potrai gestire il peso del mouse ed ottenere un’autonomia che raggiunge le ben 400 ore. Il mouse possiede 6 pulsanti completamente programmabili attraverso il software Steelseries Engine. Completa la dotazione l’illuminazione RGB, posta sulla rotella, con funzionalità Prism Lighting. Questa consente di utilizzare i LED per ottenere le notifiche di gioco in tempo reale. Insomma, un mouse che non lascia nulla al caso, pensato per i videogiocatori più esigenti che vogliono le massime performance, ad un prezzo ragionevole.

Grazie ad uno sconto del 25%, il mouse Steelseries Rival 3 Wireless è disponibile su Amazon a soli 44,99 euro per un risparmio di 15 euro sul prezzo di listino.