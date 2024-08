SteelSeries Aerox 9 in offerta: super mouse da gaming, sconto del 44%

Lo SteelSeries Aerox 9 Wireless è un mouse da gioco di fascia alta, progettato per offrire prestazioni eccezionali in un design ultraleggero e resistente. Attualmente disponibile su Amazon a 89,99€, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo originale di 160,00€, questo mouse è un’opzione formidabile per i gamer seri che cercano precisione e versatilità. A questo prezzo, poi, è un best buy assoluto.

Ill suo design traforato contribuisce a mantenerlo estremamente leggero senza compromettere la resistenza. Questo design non solo riduce il peso complessivo del mouse, ma garantisce anche un’adeguata ventilazione della mano durante lunghe sessioni di gioco, migliorando il comfort. Nonostante il design traforato, il mouse è certificato resistente all’acqua e alla polvere, offrendo una durabilità superiore.

Il mouse è dotato di 18 pulsanti programmabili, rendendolo particolarmente adatto per giochi che richiedono comandi complessi, come MMO o MOBA. La disposizione dei pulsanti è stata progettata per essere ergonomica, permettendo di accedere facilmente a ciascun comando senza compromettere la rapidità di reazione.

Le prestazioni sono ovviamente eccellenti, ai livelli che ci si aspetta da un mouse per gamer con un prezzo così importante. Il sensore ottico TrueMove Air con 18.000 DPI garantisce una precisione impeccabile, rendendolo ideale per qualsiasi stile di gioco, dal più frenetico al più tattico. La possibilità di collegarsi tramite Bluetooth o con la connessione wireless a 2,4 GHz assicura una connettività stabile e veloce, riducendo al minimo la latenza e garantendo un’esperienza di gioco fluida.

Il mouse è inoltre dotato di illuminazione RGB, personalizzabile tramite il software SteelSeries Engine, permettendoti di adattare l’estetica del mouse al resto della tua configurazione di gioco. Non farti scappare questa offerta straordinaria: acquistalo subito con il 44% di sconto.