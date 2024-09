Steam vi porta nello spazio con i nuovi sconti su centinaia di giochi

“Festival dell’esplorazione spaziale”: così Steam ha rinominato la nuova cascata di sconti disponibili su un’ampia selezione di giochi fino alle 19 italiane di lunedì 9 settembre. Come si evince dal nome dei saldi, i titoli in offerta sono tutti a tema spazio e dintorni: e così nel catalogo della piattaforma troviamo tantissime chicche (e classiconi).

Steam: sconti su oltre 700 giochi

Sconti “fuori dal mondo” come li definisce Steam, ormai punto di riferimento per gli appassionati di videogiochi. I titoli in offerta legati allo spazio sono tantissimi, oltre 700: segnaliamo alcuni tra i migliori sconti da non perdere in questa nuova tornata di promozioni.

I migliori giochi Steam in offerta

No Man’s Sky a 25,59€ invece di 58,99€ (-60%)

a 25,59€ invece di 58,99€ (-60%) Stellaris a 9,99€ invece di 39,99€ (-75%)

a 9,99€ invece di 39,99€ (-75%) ASTRONEER a 11,99€ invece di 29,99€ (-60%)

a 11,99€ invece di 29,99€ (-60%) Kerbal Space Program a 9,99€ invece di 39,99€ (-75%)

a 9,99€ invece di 39,99€ (-75%) Star Trek Legends a 13,83€ invece di 18,44€ (-25%)

a 13,83€ invece di 18,44€ (-25%) Universe Sandbox a 19,42€ invece di 28,99€ (-33%)

a 19,42€ invece di 28,99€ (-33%) Everspace 2 a 19,99€ a 49,99€ (-60%)

a 19,99€ a 49,99€ (-60%) The Outer Worlds a 14,99€ invece di 29,99€ (-50%)

a 14,99€ invece di 29,99€ (-50%) Starcom: Unknown Space a 19,60€ invece di 24,50€ (-20%)

a 19,60€ invece di 24,50€ (-20%) Stardeus a 23,99€ invece di 29,99€ (-20%)

Il “Festival dell’esplorazione spaziale” sarà attivo fino alle 19 di lunedì 9 settembre, con una valanga di titoli in offerta e sconti tutti dedicati allo spazio. I giochi acquistati sulla piattaforma Steam possono essere giocati su PC, handheld inclusi, mentre per chi ha Steam Deck è necessario verificare la compatibilità prima di effettuare un acquisto, per evitare di ritrovarsi con un gioco inutilizzabile in portatile.