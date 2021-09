Steam: i 10 giochi più venduti del momento, vince Deathloop

Deathloop vince la classifica dei giochi più acquistati su Steam durante la scorsa settimana. Il sito SteamDB ha stilato la top 10 dei giochi più venduti degli ultimi 7 giorni, il nuovo tripla A di Arkane Studios compare al primo e al terzo posto.

Ecco la classifica completa:

Deathloop Tales of Arise Deathloop (Bundle) Naraka Bladepoint Red Dead Redemption 2 NBA 2K22 Timberton Valve Index VR Kit New World Valheim

Deathloop occupa ben 2 posizioni in classifica, alla numero 1 c'è la versione standard, mentre al terzo posto troviamo un particolare bundle con colonna sonora inclusa. Il nuovo gioco per PC e PS5 è stato lanciato martedì 14 settembre e ha riscosso un gran successo tra i videogiocatori, tanto da battere – per numero di vendite – giochi come Tales of Arise, Naraka Bladepoint e Red Dead Redemption 2.

In nona posizione troviamo New World, l'ottimo MMORPG sviluppato da Amazon Game Studios in uscita il prossimo 28 settembre. La recente fase beta ha convinto moltissimi videogiocatori ad effettuare il preordine, consentendo al gioco di comparire nella classifica dei titoli più acquitati su Steam.