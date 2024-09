Steam Families esce dalla beta: aggiornamento disponibile per tutti

Steam Families, l’aggiornamento che probabilmente molti gamer aspettavano, è uscito dalla fase beta e ora è disponibile per tutti gli utenti. Una buona notizia per coloro che amano la condivisione con il proprio nucleo familiare tramite funzionalità pratiche e funzionali. Insomma, un gran bel passo avanti. Nel comunicato ufficiale dell’azienda si legge:

Siamo lieti di annunciare le condivisioni familiari di Steam, disponibili da oggi nel client beta di Steam.

Le condivisioni familiari di Steam sono una raccolta di funzionalità per le famiglie nuove ed esistenti. Sostituiscono sia la vecchia condivisione familiare di Steam che la visuale per la famiglia di Steam, permettendoti di stabilire a quali giochi la tua famiglia può accedere e quando possono giocare, tutto nello stesso posto.

In pratica, al momento, salvo eccezioni, il nuovo sistema di condivisione familiare e l’hub per il controllo parentale sono ora accessibili a tutti gli utenti con account attivo sulla piattaforma. Steam ha deciso di creare un nucleo per tutte le esigenze di condivisione dei giochi acquistati e disponibili nella libreria dell’utente.

Nello specifico, il tuo Steam Families può essere composto da un massimo di 6 membri, incluso te stesso, i quali possono accedere alla libreria completa. Fanno eccezione solo quei giochi che gli sviluppatori non vogliono siano condivisi. Il vantaggio è quello di poter condividere i titoli in possesso su più dispositivi e con più utenti.

Steam Families: tanti pro e qualche limite ancora

Il nuovo aggiornamento a Steam Families ha apportato sicuramente diversi pro. Ad esempio, la possibilità di poter giocare contemporaneamente ai giochi della tua libreria condividendoli con i membri della tua famiglia. Puoi anche avere due copie dello stesso gioco per poter giocare contemporaneamente.

Tuttavia, qualche limite c’è ancora. Infatti, lo stesso gioco non può essere avviato e giocato contemporaneamente. Ad esempio, se tu stai giocando a Metro Exodus tua moglie non ci potrà giocare, ma potrà sempre scegliere un altro titolo della tua libreria a cui non stai giocando in quel momento.

Niente paura, ogni utente avrà i suoi file di salvataggio così che nessun progresso sia compromesso dai membri di Steam Families. La stessa cosa vale per obiettivi Steam, file workshop e molto altro. Ecco come viene spiegato da Steam nel suo comunicato ufficiale:

Quando entri a far parte di una condivisione familiare di Steam, accedi automaticamente a tutti i giochi condivisibili posseduti dai membri della tua famiglia e loro potranno anche accedere ai titoli condivisibili della tua Libreria. La prossima volta che accedi a Steam, questa nuova “Libreria condivisa” apparirà nella colonna di sinistra come sottosezione dell’elenco dei giochi. Mantieni la proprietà dei tuoi titoli attuali e, quando acquisti un nuovo gioco, questo verrà comunque visualizzato nella tua collezione.

Soprattutto, quando giochi a un gioco della Libreria della tua condivisione familiare, potrai salvare le tue partite, guadagnare achievement su Steam, avere accesso ai file del Workshop e molto altro.

A ciò si aggiunge anche un controllo parentale che permette di gestire gli inviti ai membri applicando restrizioni ad ogni singolo account in base alla sua età.