Steam Deck: uno sviluppatore cinese ci mostra il Dev Kit [VIDEO]

Arriva online un nuovo video con protagonista Steam Deck, l'attesissima console-PC di Valve. Lo sviluppatore cinese del titolo action Bloody Spell mostra l'interfaccia di sistema e prova il suo gioco.

Con questo video lo sviluppatore conferma la compatibilità del suo gioco – ancora in accesso anticipato – con Steam Deck. In particolare si tratta del Dev Kit, ovvero un dispositivo con hardware e software non definitivi, concesso agli sviluppatori per ottimizzare le prestazioni dei propri giochi.

L'interfaccia mostrata in questo video potrebbe non essere la stessa che vedremo al day one, ma intanto possiamo farci un'idea dell'aspetto grafico e funzionale del sistema operativo di Steam Deck. Ricordiamo che il software della console-PC di Valve si basa su una distro ArchLinux, accuratamente modificata per adattarsi alle funzioni della nuova piattaforma. Come ci mostra lo sviluppatore, ci si può muovere tra i menù sia con i tasti fisici che sfruttando i controlli touch.

Ricordiamo che Steam Deck è prevista in arrivo tra dicembre 2021 e gennaio 2022, è stata annunciata a luglio e in poche ore ha collezionato oltre 100.000 preordini. Intanto Valve sta già pensando al futuro, la seconda iterazione della console-PC – con supporto al 4K – potrebbe arrivare entro 2 anni.