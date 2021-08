Steam Deck sarà compatibile con Windows 11, Valve e AMD stanno collaborando per assicurare il completo supporto al nuovo sistema operativo di Microsoft.

Windows 11 è stato annunciato e presto farà il suo debutto sui PC di tutto il mondo, il gaming su PC è destinato ad una graduale migrazione verso il nuovo sistema operativo. Con Steam Deck, Valve intende offrire una piattaforma future proof, in grado di durare per diversi anni, per questo sta lavoranto per rendere la console perfettamente compatibile con Windows 11.

Durante un'intervista al sito PC Gamer, il designer di Valve Greg Coomer ha spiegato che finora il team di sviluppo si è occupato di offrire il pieno supporto a Windows 10, ma i primi test effettuati di recente non dimostrano alcuna incompatibilità tra Steam Deck e Windows 11. In queste settimane lo sviluppatore sta lavorando a quattro mani con AMD per garantire – lato BIOS – il completo supporto a Windows 11.

L'interessante console-PC di Valve ha attirato l'attenzione di molti PC gamer, incuriositi dalla versatilità della nuova piattaforma portatile. Steam Deck ha registrato oltre 100.000 preordini soltanto nelle prime 2 ore e mezza. In attesa dell'uscita ufficiale prevista tra Dicembre 2021 e Gennaio 2022, Valve mostra in azione il nuovo sistema di puntamento con trackpad e giroscopio.

