STEAM DECK: questo COUPON ti farà risparmiare 85€!

Su eBay è disponibile un nuovissimo coupon solo per pochi giorni. Grazie a quest’ultimo sarà possibile acquistare la console portatile di Valve con uno sconto di ben 85€. Scopri come acquistare Steam Deck a soli 477,70! Basta aggiungere il prodotto al carrello ed applicare il codice sconto “PASSIONI23”, per acquistare il dispositivo approfittando del massimo sconto disponibile

Steam Deck: la console portatile con il cuore di un PC da gaming

Steam Deck è un dispositivo straordinario che unisce la portabilità alla potenza per offrire un’esperienza di gioco senza precedenti. In collaborazione con AMD, i ragazzi di Valve hanno progettato un processore personalizzato all’avanguardia, chiamato APU, che è il cuore pulsante di Steam Deck.

Questo processore è basato sulla potente architettura Zen2/RDNA2 ed è in grado di erogare una potenza sorprendente, consentendo di eseguire senza problemi anche i giochi AAA più recenti. In altre parole, puoi goderti i tuoi titoli preferiti su un dispositivo compatto e altamente efficiente, senza compromessi sulla qualità o sulle prestazioni.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di Steam Deck è la possibilità di accedere alla tua libreria di giochi di Steam ovunque ti trovi. Basta effettuare l’accesso e avrai tutti i tuoi giochi come se fossi sul tuo PC, ma nel palmo della tua mano. Inoltre, potrai avere una valutazione di compatibilità per ogni gioco, che ti aiuterà a capire quale esperienza aspettarti quando stai per avviare un determinato titolo. Puoi anche filtrare la tua libreria in base a queste valutazioni per trovare facilmente il titolo maggiormente compatibile.

Il controllo è un aspetto fondamentale per un’esperienza di gioco di alta qualità, e Steam Deck lo sa bene. Il dispositivo è stato progettato per sessioni di gioco prolungate, sia che tu stia utilizzando le levette analogiche o i trackpad. I controlli hanno dimensioni classiche e sono posizionati in modo ergonomico per garantire la massima comodità durante il gioco.

Inoltre, il retro del dispositivo è stato appositamente modellato per adattarsi comodamente alle mani di diverse dimensioni, garantendo una presa sicura e confortevole.

Per acquistare Steam Deck a soli 477,70 non vi basterà far altro che aggiungere l’articolo al carrello e inserire il COUPON “PASSIONI23” nell’apposito spazio in modo da applicare lo sconto del 15%. Fate in fretta, il coupon è valido per pochissimi giorni!

