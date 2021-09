Steam Deck: primi benchmark su diversi titoli tripla A e eSports

Arrivano dalla Cina i primi benchmark su Steam Deck, la nuova console-PC prodotta da Valve. Un utente in possesso del dev kit ha effettuato alcuni test con giochi AAA e eSports e ha pubblicato i risultati online.

Le prime Steam Deck saranno spedite a partire da dicembre, ma alcuni sviluppatori hanno già ricevuto il developer kit, una versione non definitiva della console che consente ai team di sviluppo di effettuare test ed ottimizzare i giochi. Il dev kit di Steam Deck dovrebbe essere dotato dello stesso hardware presente sulla versione definitiva, anche se le performance potrebbero subire delle sostanziali varianzioni.

Ricordiamo che l'innovativa console portatile di Valve monta un processore AMD quad-core con architettura Zen 2 con clock a 2.4-3.5 GHz, si affianca una GPU AMD RDNA 2 e 16GB di RAM LPDDR5. Lo storage interno parte da 64GB su memorie eMMC, le versioni più costose montano un disco SSD NVMe da 256 o 512GB.

Il display di Steam Deck è un LCD da 7 pollici con refresh rate a 60Hz e risoluzione HD 1280 x 800. Collegando la console ad un monitor esterno si raggiunge l'8K a 60Hz e il 4K a 120Hz, ma i seguenti test sono stati eseguiti in modalità portatile in risoluzione nativa. Il sistema operativo installato da Valve è Steam OS 3.0, basato su una particolare distro Linux modificata per adattarsi all'interfaccia grafica di Steam.

Steam Deck: Primi Benchmark

Il primo titolo testato dall'utente è Shadow of the Tomb Raider, con impostazioni grafiche alte il gioco ha sviluppato una media di 36 FPS, ma personalizzando i settaggi si raggiungono i 60 FPS stabili. L'utente ha dichiarato che anche a 30 FPS il gioco resta fluido e ben giocabile.

Si passa a Doom Eternal con una media di 60 FPS a dettagli medi, aumentando la qualità grafica si scende intorno ai 46 FPS. Il terzo gioco provato è Dota 2, uno degli titoli esportivi più giocati al mondo, in grado di raggiungere gli 80 FPS con impostazioni grafiche basse, mentre con un preset alto la media è di 47 FPS.

L'ultimo gioco oggetto di test è Cyberpunk 2077, che a dettagli alti sviluppa una media di 20-30 FPS. Nulla di entusiasmante, ma l'utente ci tiene a segnalare che il titolo resta comunque godibile.

Infine parliamo di autonomia, l'utente cinese segnala un calo del 54% dopo ben 3 ore di gioco, è lecito pensare che Steam Deck possa garantire fino a 4-5 ore di gioco senza interruzione in modalità portatile.