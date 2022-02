Steam Deck è ENORME: il confronto con Nintendo Switch e PS Vita

Steam Deck sarà disponibile per coloro che hanno effettuato il pre-order in anticipo a partire dal prossimo 25 febbraio. Nell'attesa, alcuni giornalisti, influencer e content creator sono riusciti a mettere le mani sulle prime unità della console portatile di Valve. Oltre i vari test di funzionamento, non sono mancati i confronti con altri handheld famosi, come PS Vita, ma soprattutto la più recente Nintendo Switch. E le differenze fanno impressione.

Steam Deck, il confronto fotografico con altre console

Prima di vedere le foto, andiamo a ricordare la scheda tecnica di Steam Deck. La console portatile, o PC da gaming portatile che dir si voglia, è composta da un display con una diagonale di 7 pollici di tipo LCD IPS, luminosità a 400 nits, frequenza di aggiornamento a 60 Hz e risoluzione da 1280×800 pixel.

L'equipaggiamento hardware è completato da una CPU AMD Zen 2 con frequenza di clock massima a 3.5Ghz e una GPU RDNA 2 con una potenza di elaborazione massima di 1.6 Tflops. La RAM è di 16 GB di tipo LPDDR5, mentre la memoria interna, nei modelli più costosi, include un SSD NVMe a partire da 256 GB.

Valve dichiara dimensioni da 298 x 117 x 49 mm che, dobbiamo dire, si vedono tutte in questi confronti pubblicati dallo youtuber Cary Golomb su Twitter. Se con il grossissimo pad di Wii U la situazione è quasi pareggiata, PSP e PS Vita sono davvero molto piccole in confronto, mentre Nintendo Switch OLED è piccola poco più della metà. Tutte le altre foto le trovate nel suo profilo.

Insomma, sapevamo già che Steam Deck avesse delle dimensioni generose, ma queste immagini fanno certamente impressione. Sarà anche comoda da giocare? Lo scopriremo non appena riusciremo a provarla!