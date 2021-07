A distanza di poche ore dall'annuncio ufficiale di Steam Deck, sono sorti i promi dubbi sulla compatibilità con alcuni giochi disponibili su Steam. Il sistema operativo Steam OS non è nient'altro che una derivazione di Linux, un sistema non molto adatto al PC gaming.

Per rendere compatibili i giochi Valve si affida a Proton, un insieme di strumenti che consente a molti titoli di girare anche su Linux, senza la necessità di un vero e proprio porting. Sebbene questo sistema funzioni piuttosto bene, risulta incompatibile con alcuni tra i giochi più apprezzati su Steam, come PlayerUnknown’s Battlegrounds, Rainbow Six: Siege, Apex Legends e Destiny 2.

Secondo il sito ProtonDB, che si occupa di tracciare la compatibilità dei giochi con questo strumento, i suddetti titoli non possono essere avviati tramite Proton o – nel migliore dei casi – riscontrano continui crash e malfunzionamenti. La causa scatenante di questi problemi sono i potenti sistemi di anti-cheat adottati dai giochi in questione, che non permettono a Proton di intervenire sui file di gioco per consentirne il corretto funzionamento su Linux.

Per fortuna Valve si è già espressa in merito, dichiarando di star lavorando alacremente per risolvere i problemi di incompatibilità della nuova Steam Deck. Ricordiamo che l'uscita dell'interessante console-PC è prevista entro fine anno e che – trattandosi di un vero e proprio PC da gaming – è possibile installare applicazioni di terze parti e altri sistemi operativi, come ad esempio Windows.

Videogames