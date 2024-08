Steam, con gli Isometric RPG Sale risparmi fino al 90%: c'è anche Baldur's Gate

Sono iniziati gli Isometric RPG Sale su Steam: fino al 31 agosto è possibile risparmiare fino al 90% su una selezione dei più importanti titoli RPG che sfruttano la prospettiva isometrica. Qualche esempio? Baldur’s Gate, Disco Elysium e Wasteland 3, tanto per citarne alcuni.

Saldi Steam: i migliori giochi in sconto

Ma i titoli in promozione in occasione dei saldi Isometric RPG di Steam sono tantissimi: è l’occasione giusta per recuperare alcune gemme del gaming a prezzi scontatissimi, con risparmi che vanno fino al 90%. Pronto per lo shopping? Ecco una selezione dei migliori giochi in offerta su Steam:

Baldur’s Gate: Enhanced Edition : scende da 19,50 a 6,82 euro, con uno sconto del 65%;

: scende da 19,50 a 6,82 euro, con uno sconto del 65%; Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition : passa da 39,99 euro a 11,99 euro, sconto del 70%;

: passa da 39,99 euro a 11,99 euro, sconto del 70%; Wasteland 3 : 80% di sconto sia per la versione standard che per la Digital Deluxe; la prima a 6,79 euro, la seconda a 8,39 euro;

: 80% di sconto sia per la versione standard che per la Digital Deluxe; la prima a 6,79 euro, la seconda a 8,39 euro; Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG : ben 90% di sconto per questo gioco, che passa da 29,99 euro a soli 2,99 euro;

: ben 90% di sconto per questo gioco, che passa da 29,99 euro a soli 2,99 euro; Disco Elysium : soltanto 4,99 euro, grazie a uno sconto del 75%;

: soltanto 4,99 euro, grazie a uno sconto del 75%; Pillars of Eternity II: Deadfire : 75% di sconto, passa da 39,99 euro a soli 9,99;

: 75% di sconto, passa da 39,99 euro a soli 9,99; Planescape: Torment: Enhanced Edition: scende a soli 5,85 euro grazie allo sconto del 70%.

Gli Isometric Sale di Steam proseguiranno fino al 31 agosto e saranno disponibili sia sul sito web ufficiale che tramite il software ufficiale della piattaforma: sai già quale gioco acquistare con questi super sconti fino al 90%?