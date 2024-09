Steam, ci sono gli sconti Xbox Spotlight 2024: tanti giochi a partire da 80 centesimi

Ancora saldi e promozioni su Steam. Questa volta è il turno degli Xbox Spotlight 2024, che propongono una carrellata di offerte su alcuni dei migliori giochi degli Xbox Game Studios. I titoli disponibili sono tantissimi e gli sconti superano in alcuni casi l’80%, ma la promozione è ormai agli sgoccioli: sarà infatti attiva fino al 27 settembre.

Le migliori offerte Xbox Spotligh su Steam

Come anticipato, sono numerosi i titoli in offerta, anche piuttosto recenti. È il caso di Hellblade 2, che Steam propone a 34,99 euro con il 30% di sconto. Disponibili anche Hellblade Senua’s Sacrifice a 8,99 euro (70% di sconto) e il bundle dei due a 39,58 euro (51% di sconto).

Imperdibile, a questo prezzo, Halo – The Master Chief Collection a soli 9,99 euro (uno sconto pari al 75% rispetto al prezzo di listino); in offerta anche Grounded Fully Yoked Edition a 19,99 euro (lo sconto, in questo caso, è del 50%), State of Decay 2: Juggernaut Edition a 9,89 euro (67% di sconto) e Ori and the Will of the Wisps a 9,80 euro (anche in questo caso 67% di sconto), disponibile anche in versione Collection a 13,39 euro (-73%).

Prezzi piccolissimi per questi titoli: Halo: Spartan Strike a 80 centesimi (73% di sconto), Kalimba a 2,49 euro (-75%), Halo Wars: Definitive Edition a 4,99 euro (-75%) e The Bard’s Tale Trilogy a 2,49 euro (-80%), Sea of Thieves a 19,99 euro (-50%) e Wastelands 3 a 6,79 euro (-80%).

Mancano poche ore al termine delle promozioni Xbox Spotlight Sale: puoi approfittarne su Steam fino al 27 settembre. Gli sconti sono validi per i titoli degli Xbox Game Studios, puoi trovare l’elenco completo a questo link.