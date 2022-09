Stazione di ricarica wireless 3 in 1 con SOLO 17 euro

Sarai d’accordo con me che è meglio avere un unico caricatore per tutti i dispositivi e che li possa caricare anche senza cavi. Stai pensando che ci vogliano troppi soldi? Sbagliato. Se fai in fretta puoi mettere nel tuo carrello la stazione di ricarica wireless Aimtel a soli 17,88 euro, applicando il coupon di 20 euro.

Ricarica smartphone, auricolari con custodia e smartwatch, compatibili con la ricarica wireless. Goditi la ricarica veloce e metti contemporaneamente tre dispositivi in carica. Così non sprecherai tempo e salvaguarderai anche lo spazio sui tuoi comodini.

Con una spesa ridicola puoi avere un risultato eccezionale. Non farti scappare questa occasione e acquista subito su Amazon la stazione di ricarica wireless Aimtel a soli 17,88 euro. Se ordini entro oggi la riceverai domani senza costi aggiuntivi e con reso gratuito, per i clienti Amazon Prime.

Stazione di ricarica wireless Aimtel: pratico e veloce

Questa stazione di ricarica wireless ha la certificazione Qi per i dispositivi Samsung. Inoltre potrai ricaricare l’iPhone, gli auricolari, come i Galaxy Buds o AirPods, smartwatch e Apple Watch. Insomma con un unico dispositivo avrai una marea di soluzioni.

Tra l’altro è molto leggero e di piccole dimensioni, pensato per essere trasportato ovunque. Lo puoi usare anche come supporto per smartwatch e guardare contenuti multimediali. Ricarica in modo veloce i tuoi dispositivi sempre in sicurezza.

La luce verde ti indicherà se il dispositivo che hai messo sotto carica è allineato bene e quindi pronto per ricevere nuova energia. Nella confezione troverai anche il cavetto per attaccare la stazione alla corrente.

Una piccola spesa per avere tante soluzioni a portata di mano. Se fai presto potrai avere questa geniale stazione di ricarica wireless Aimtel a soli 17,88 euro, applicando il coupon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.