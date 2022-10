Stazione di ricarica USB: GENIALATA a prezzo WOW

Sei sempre alla ricerca del caricabatteria giusto per il tuo dispositivo? Hai la scrivania o il comodino pieno di cavi e caricatori? Risolvi in un attimo con questa offerta di Amazon. Metti nel tuo carrello la stazione di ricarica USB a soli 36,54 euro, anziché 45,99 euro.

Potrai tenere i tuoi dispositivi come smartphone, tablet e smartwatch, tutti in un solo posto senza avere tanti cavi in giro. Avrai a disposizione ben 6 porte USB da utilizzare per una ricarica veloce, occupando pochissimo spazio. In confezione troverai inclusi anche otto cavi adatti per ogni tuo device.

Fai una spesa intelligente e acquista questo gadget geniale. Risparmia tempo, spazio e, grazie ad Amazon, anche soldi. Acquista la stazione di ricarica USB a soli 36,54 euro. Se ordini oggi potrai riceverla a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

Stazione di ricarica USB: quick charge a 60W

Questa stazione di ricarica possiede una porta USB Qualcomm Quick Charge 3.0 che ti permetterà di caricare il tuo dispositivo compatibile, fino a quattro volte più velocemente rispetto a una USB tradizionale. In soli 30 minuti la batteria del tuo smartphone passerà dallo 0% all’80%. Il LED smetterà d’illuminarsi in corrispondenza del dispositivo che ha raggiunto il 100% di ricarica.

La confezione contiene, oltre alla stazione di ricarica, 6 supporti per smartphone e tablet e un supporto per smartwatch. Inoltre troverai inclusi anche 8 cavi di ricarica. Due cavi compatibili con iPhone e iPad, tre cavi micro USB e tre cavi di tipo C, per la maggior parte dei dispositivi Android.

Oggi puoi mettere a segno un doppio colpo: risparmiare spazio e tempo. Però devi essere veloce perché le unità disponibili a questo prezzo sono poche. Metti subito nel tuo carrello la stazione di ricarica USB a soli 36,54 euro, anziché 45,99 euro.

