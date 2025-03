Stazione meteo smart wireless con comandi vocali in SUPER SCONTO su Amazon

Se sei un appassionato di meteo e vuoi monitorarlo personalmente in tempo reale approfitta dello sconto Amazon attivo su questa stazione: grazie alle Offerte di Primavera in Anticipo puoi acquistarla a soli 109,99 euro invece di 152,99 e riceverla subito a casa con la spedizione Prime.

Stazione meteo con sensore esterno wireless: funziona anche con Alexa

Con la stazione Meteo Netatmo, dotata di sensore esterno wireless e supporto a muro incluso, puoi scegliere la collocazione che preferisci per avere dati precisi su temperatura, umidità, pressione atmosferica e livelli di inquinamento.

Delle apposite notifiche in tempo reale inviate al tuo smartphone ti informeranno quando è il momento di arieggiare casa o proteggerti da condizioni meteo sfavorevoli. La stazione è compatibile anche con i comandi vocali tramite Alexa, Google Home e Siri: inoltre, con l’accesso allo storico dei dati puoi monitorare i cambiamenti climatici nel tempo e consultare previsioni settimanali per organizzare al meglio le tue giornate all’aperto.

Un dispositivo smart, preciso e facile da usare: la stazione Meteo Netatmo è perfetta per gli appassionati e per rendere la tua casa più smart e vivibile. Acquistala in offerta a 109,99 euro invece di 152,99.