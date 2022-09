Stazione meteo PROFESSIONALE con display a colori in OFFERTA su Amazon

Tieni sotto controllo il meteo con estrema precisione senza bisogno di affidarti a canali telematici o app, che raramente ci pigliano. Osserva ciò che succede fuori casa e anche più lontano comodamente dalla tua stanza e senza sforzo. Oggi per altro puoi approfittare dell’offerta di Amazon e acquistare la stazione meteo professionale Sainlogic a 195,10 euro, anziché 219,99 euro.

È dotata di un ampio display a colori su cui potrai visualizzare tutti i dati raccolti in modo completo e in tempo reale. Potrai collegare anche più sensori, fino a otto, per avere ancora più precisione. Installazione semplice e senza fili, tutto connesso stabilmente con la rete wireless.

Lasciati alle spalle quella brutta sensazione di programmare una giornata all’aperto e poi ritrovarti zuppo dalla testa ai piedi perché il meteo ha fatto cilecca. Fiondati su Amazon, applica il coupon di 15 euro e portati a casa la stazione meteo professionale Sainlogic a 195,10 euro.

Stazione meteo Sainlogic: il tempo non sarà più un mistero

L’installazione è molto semplice. Posiziona il sensore, già incluso, all’esterno, con il pratico fissaggio a vite. Quindi trova un posto dentro casa per il display da 8 pollici e collegalo seguendo le istruzioni. Il tutto avviene senza nessun cavo, solo con la rete wireless.

Il sensore esterno capterà la temperatura, l’umidità, la velocità e la direzione del vento, la pressione dell’aria, le precipitazioni e le radiazioni ultraviolette. Quindi invierà i dati al sistema che potrai visualizzare comodamente sul display a colori. Inoltre potrai collegare altri sette sensori, venduti separatamente, e ampliare così il segnale di ricezione per una precisione incredibile.

È incluso anche un piccolo sensore termico con display che potrai posizionare in un angolo della casa per sapere quanti gradi e quanta umidità è presente all’interno. Davvero un affare da non perdere quello che oggi propone Amazon. Approfitta anche tu dell’offerta e metti nel tuo carrello la stazione meteo professionale Sainlogic a 195,10 euro, anziché 219,99 euro.

