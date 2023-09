Stazione meteo 5-in-1 in SUPER OFFERTA su Amazon (-47%)

Se sei un appassionato e desideri tenere traccia delle condizioni meteorologiche in modo accurato e affidabile, non puoi lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon: la Stazione Meteorologica Bresser 5-in-1 è ora disponibile a soli 68,80 euro, invece di 129. Con uno sconto del 47%, questa è un’opportunità che non puoi permetterti di perdere,

Stazione meteo 5-in-1: come funziona

Questa stazione meteorologica radiocontrollata è dotata di un sensore multifunzione 5-in-1 che ti fornisce una vasta gamma di dati meteorologici. Non solo puoi controllare l’ora e la data grazie alla regolazione radiocontrollata (DCF), ma puoi anche monitorare:

Temperatura: Scopri la temperatura attuale, massima e minima, sia all’interno che all’esterno. Velocità e Direzione del Vento: Tieni traccia della velocità e della direzione del vento per avere informazioni cruciali sulla tua zona. Pressione Atmosferica: Monitora le variazioni nella pressione atmosferica per anticipare cambiamenti meteorologici. Umidità dell’Aria: Conosci i livelli di umidità all’interno e all’esterno per garantire il massimo comfort. Precipitazioni: Ricevi avvisi sulle precipitazioni e tieni traccia dei dati storici per comprendere i modelli meteorologici locali.

La stazione meteorologica include la stazione base, un supporto per la stazione, un sensore esterno e il materiale di montaggio necessario. Il manuale utente è disponibile in italiano, quindi non dovrai preoccuparti di comprensione.

Per alimentare la stazione meteorologica, ti serviranno 6 batterie quindi è facile da installare ovunque tu desideri. Puoi posizionarla nel tuo giardino, sul tuo terrazzo o semplicemente all’interno della tua casa.

La stazione meteorologica 5-in-1 non è solo un dispositivo per monitorare il tempo, ma ti offre anche funzionalità aggiuntive, come l’allarme sveglia e l’avviso di gelata. Queste caratteristiche ti aiuteranno a iniziare la giornata in modo puntuale e a proteggere le tue piante durante le notti più fredde.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.