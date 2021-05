Il brand TODAYI propone una stazione di ricarica wireless in offerta su Amazon a 29,99€, lo sconto del 17% corrisponde a 6 euro risparmiati rispetto al prezzo solito.

Si tratta di una base compatibile con lo standard Qi, permette di ricaricare smartphone e accessori di vario genere, ideale per ricaricare smartphone, cuffie e smartwatch contemporaneamente. L'intera postazione sfrutta la ricarica rapida a 25W, da il meglio di sé abbinata ad un alimentatore Quick Charge 3.0, la sezione dedicata allo smartphone è a 15W, mentre le altre 2 sono a 5W, sufficienti per cuffie TWS e smartwatch. La terza postazione è pensata per ospitare il caricatore di Apple Watch, nascondendo il cavo alla base e posizionando la piastra di ricarica in verticale.

Inoltre la stazione di ricarica wireless TODAYI integra un sistema che protegge i dispositivi da sovraccarichi e temperature troppo elevate.

Oggi il caricatore wireless multiplo di TODAYI si trova in offerta su Amazon a 29,99€, con uno sconto del 17% e spedizione gratuita entro 1-2 giorni lavorativi per i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

