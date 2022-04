Stazione di ricarica rapida a 10€: 4 porte + wireless, FOLLIA totale

Questa stazione di ricarica, super pratica e comoda, ti permette di ricaricare fino a 5 dispositivi in contemporanea. Infatti, a disposizione hai 3 porte USB A, 1 USB C e una piastra wireless.

A 10€ circa appena risulta un vero e proprio affare, che puoi fare su Amazon, approfittando dell’offerta lampo del momento: completa l’ordine al volo e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: disponibilità limitata.

Ottima stazione di ricarica a prezzo ridicolo su Amazon

Un prodotto molto bello anche sotto il punto di vista. Dotato di pratico display che indica gli ampere erogati, è l’ideale per ricaricare in contemporanea più dispositivi.

Fino a 5 addirittura, considerando anche la piastra wireless, che risulta perfetta anche per i wearable, come smartwatch e auricolari. L’ideale sia per non essere schiavo dei cavi, sia per preservare le porte di ricarica stesse, che potrebbero danneggiarsi dalle continue sollecitazioni.

Dotata di compatibilità con la tecnologia rapida Quick Charge 3.0, questa stazione di ricarica è un vero e proprio spettacolo. A questo prezzo poi risulta un autentico affare. Non perdere l’occasione di portarla a casa a 10€ circa appena. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Ricorda: si tratta di un’offerta lampo, ovvero promozioni che durano solo una manciata di ore. Se cliccando il prezzo non corrisponde, allora è già finita.