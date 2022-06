Stazione di ricarica ad 8 porte, funziona pure in WIRELESS: solo 36€

Con l’aiuto della stazione di ricarica Orangeck potrai di ricaricare in contemporanea e rapidamente tutti i tuoi smartphone, tablet ed altri device che utilizzi ogni giorno. Qualora le 8 porte in ingresso non bastassero, avrai al tuo servizio anche l’innovativa base di ricarica wireless nella zona superiore.

Devi approfittarne adesso, prima che la promozione termini: effettua subito il tuo ordine su Amazon e, con un vantaggioso sconto del 15%, la stazione di ricarica sarà tua con poco più di 36 euro.

Stazione di ricarica Orangeck in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Quante volte hai dovuto sopportare attese interminabili prima di ricaricare i tuoi smartphone o tablet? Grazie alla completissima stazione di ricarica Orangeck non avrai più nulla di cui preoccuparti. L’apparecchio prevede diverse modalità di ricarica: ti segnaliamo in particolar modo la velocissima porta QC 3.0 ed il sistema di ricarica wireless. Potrai inoltre scegliere se effettuare la ricarica a 5V, 9V o 12V.

Sarai in grado di ricaricare fino a 9 dispositivi nello stesso momento, di cui uno in modalità wireless ed 8 tramite cavo. La stazione di ricarica Orangeck prevede anche un ingresso USB Type-C per tutti i più moderni smartphone Samsung, iPhone e tanti altri ancora. Il comodo display LED mostrerà informazioni per ognuno degli apparecchi collegati: in questo modo potrai sempre monitorare lo stato di ricarica dei tuoi terminali. Da sottolineare infine la presenza del cavo di alimentazione staccabile da 125 cm (Standard Europeo), oltre ad un affidabile servizio di assistenza post vendita ed una garanzia valida per ben 18 mesi.

Fatti guidare dall’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa la tua nuova stazione di ricarica Orangeck: la riceverai in breve tempo e godrai anche della spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.