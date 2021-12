Stazione di ricarica: 8 dispositivi in perfetto ordine

Cavi e cavetti sono veramente fastidiosi soprattutto quando devi ricaricare più dispositivi alla volta. Per eliminare il disordine ma rendere anche l'attacco alla presa più semplice una favolosa stazione di ricarica è ciò che ti occorre. Come funziona? In modo semplicissimo ma credimi, non potrai più farne a meno.

Questa in particolare che ti sto proponendo è completa di tutto, finanche di cavi e arriva a casa tua con una spesa piccola. Attivando il coupon risparmi sul prezzo di listino e la paghi appena 36,99€ su Amazon. Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia quindi non fartela scappare.

Ps: è un ottimo regalo di Natale per qualcuno di estremamente disordinato!

Stazione di ricarica: tutto in ordine sempre e comunque

In sé e per sé la stazione di ricarica di Evfun si presenta come un semplice blocco nero, ma una volta che la inizi ad utilizzare capisci subito come mai è così fantastica.

Ha ben 8 scompartimenti che ti consentono di mettere in carica otto dispositivi differenti in contemporanea. Ognuno sta fermo così come lo posizioni senza muoversi e soprattutto senza che il filo si vada a intrecciare con tutti gli altri. Infatti, come già ti dicevo, in confezione trovi tutti i cavetti di cui hai bisogno per procedere alla ricarica fino a 60W.

La puoi adoperare con smartphone, tablet e tutto ciò che vuoi.

Ricordati però di attivare il coupon o non la potrai avere a soli 36,99€ su Amazon. Non tardare troppo dal momento che le scorte sono limitate. Le spedizioni sono rapide e senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime. Se ancora non lo sei,puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.