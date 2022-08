PlayStation VR2 per PS5: Sony svela finalmente quando uscirà

Con una breve nota affidata ai propri canali social, Sony ha comunicato che PlayStation VR2 sarà disponibile nei primi mesi del 2023.

Il visore di ultima generazione, progettato appositamente per i giochi eseguiti su PlayStation 5, “salta” quindi l’appuntamento del 2022: non una notizia sorprendente, dato che erano emersi già diversi segnali che facevano pensare ad un debutto pronto solo per il prossimo anno.

PlayStation VR2 per PS5: un “rinvio” atteso

Diversi esperti ed analisti del settore avevano di fatto anticipato la notizia. Alcuni sostenevano che il visore sarebbe arrivato in ritardo rispetto i piani iniziali, pur senza specificare le reali motivazioni.

Più preciso è stato invece l’intervento di Ming-Chi Kuo di TF International Securities che ha parlato di una produzione di massa che sarebbe iniziata solo con la fine del 2022, cosa che avrebbe costretto Sony ad attendere il 2023 prima della commercializzazione sul mercato.

Inoltre, l’analista di Hong Kong ha citato circa 1.5 milioni di unità pronte per il lancio, ma tutto dipenderà anche da come andrà il programma di sviluppo dei giochi pensati per PS VR2.

Sony ha fatto sapere che punta di avere pronti almeno 20 titoli per il lancio: tra questi ci sarà anche Horizon Call of the Mountain, spin-off di Horizon Zero Dawn e del recente Horizon Forbidden West.

