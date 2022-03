State of Play marzo 2022 - tutti gli annunci dell'evento PS4 e PS5

Lo State of Play di questa sera, 9 marzo 2022, è stato rumoreggiato per diverse settimane prima di essere confermato ufficialmente da Sony. L'evento avrà una durata di 20 minuti e promette di presentarci nuovi giochi PS4 e PS5 in arrivo principalmente da publisher giapponesi, ma non solo.

L'attesa è comprensibilmente molto alta da parte degli appassionati, che sperano nel ritorno di storiche saghe nipponiche, come Final Fantasy, e sognano qualche sorpresa, come Metal Gear Solid e Silent Hill, da mesi nel mirino delle indiscrezioni. Raccoglieremo qui tutti gli annunci man mano che arriveranno, ricordatevi quindi di aggiornare la pagina per restare sintonizzati con tutte le ultime novità a partire dalle ore 23!

State of Play 9 marzo 2022 – Giochi e trailer PS4 e PS5 annunciati

Exoprimal

Capcom ha annunciato Exoprimal per PS4 e PS5. Uscirà entro la fine di quest'anno. Il gioco sembra mettere insieme vari elementi, dalla fantascienza alla presenza di misteriosi…dinosauri!

GhostWire Tokyo

Lo State of Play è l'occasione per vedere per l'ultima volta GhostWire Tokyo, il nuovo progetto del team di The Evil Within in uscita questo mese per PC e PS5.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

C'è spazio per Final Fantasy, ma non quello atteso dai fan, per il momento. Lo spin-off del Team Ninja, lo studio autore dei due Nioh, è ormai prossimo al lancio e ci viene ricordato con un nuovo trailer.

Forspoken

Fresco di rinvio al mese di ottobre, il nuovo gioco di Square Enix in esclusiva PC e PS5 torna a mostrarsi con un trailer inedito ricco di scene di gameplay.

Gundam Evolution

Può esserci un titolo più giapponese di una produzione sui Gundam? Ovviamente no, ecco quindi un nuovo capitolo in lavorazione per PS4 e PS5.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è una raccolta di tredici giochi usciti in passato per sale giochi, NES, Super NES, Sega Genesis e Nintendo Gameboy.

Gigabash

Un picchiaduro per 4 giocatori che sembra mettere insieme tutta quella che è la cultura pop giapponese: mostri giganteschi, kaiju, eroi e mondi completamente distruttibili.