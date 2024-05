State of Play di maggio ufficiale: nuovi giochi PS5 e PS VR2 in arrivo

Dopo settimane di indiscrezioni, Sony ha confermato ufficialmente l’evento State of Play che si terrà domani, giovedì 30 marzo, alle 23.59 ora italiana.

La presentazione avrà una durata di circa 30 minuti, potrà essere seguita su YouTube, TikTok e Twitch e farà luce sui giochi PlayStation 5 e PlayStation VR2 in arrivo quest’anno con ben 14 titoli e alcune produzioni firmate PlayStation Studios.

Cosa aspettarsi dal PlayStation State of Play di maggio 2024

Difficile fare previsioni dato che si tratta di uno State of Play con produzioni che dovrebbero arrivare già quest’anno, quindi, almeno in teoria, niente grosse sorprese per quanto riguarda i titoli già annunciati per il 2025 in avanti.

Ci sarà spazio per giochi di terze parti per cui vige un accordo di marketing, pensiamo anche a diverse produzioni indipendenti e c’è curiosità nel capire che tipo di prodotti sono previsti per PlayStation VR2, risultato un po’ bistrattato sin dal lancio.

Probabilmente ci sarà un nuovo gioco su Astro Bot, un aggiornamento su Marathon o sulla prossima espansione di Destiny 2, magari sul remake di Silent Hill 2 e altri ancora. Non sono da escludere annunci di ulteriori giochi in arrivo su PC: il più chiacchierato adesso è God of War Ragnarok.

Non dovremo aspettare tanto, comunque, perché lo State of Play si terrà domani, giovedì 30 maggio, alle 23.59 ora italiana. Da non perdere.