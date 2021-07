Ieri sera è andato in onda lo State of Play di luglio, con una serie di novità interessanti e titoli in uscita su PS4 e PS5. L'evento è durato circa 30 minuti e ha visto come protagonisti 2 titoli molto attesi, ovvero Deathloop e Death Stranding Director's Cut.

Deathloop

Finalmente Sony ha mostrato una lunga sequenza di gameplay di Deathloop, la nuova esclusiva PS5 sviluppata da Arkane Studios. Il filmato mostra un gameplay dinamico e frenetico, le sessioni di shooting in prima persona possono essere approcciate in tanti modi diversi, consentendo al giocatore di dare sfogo al proprio stile di gioco.

Death Stranding Director's Cut

La Director's Cut di Death Stranding non rappresenta un nuovo capitolo della recente opera di Kojima Porduction, bensì una rivisitazione di quanto visto con le prime versioni per PS4 e PC. La Director's Cut porta con sé nuovi contenuti, con cutscene e fasi di combattimento del tutto inedite e una particolare modalità con circuiti e auto da corsa.

Ecco gli altri giochi indie e di terze parti presentati durante lo State of Play:

Moss Book II : un interessante platform in realtà virtuale in cui si vestono i panni di Quill, una topolina agile e scaltra che deve risolvere tutti i puzzle ed enigmi per proseguire l'avventura.

: un interessante platform in realtà virtuale in cui si vestono i panni di Quill, una topolina agile e scaltra che deve risolvere tutti i puzzle ed enigmi per proseguire l'avventura. Arcadegeddon : una nuova IP multiplayer che arriverà nel corso del 2022 su PlaytStation 5 ed Epic Games Store (PC). Si tratta di uno sparatutto a squadre dal gameplay frenetico e dinamico, con grafica cartoon e molte mappe di gioco differenti.

: una nuova IP multiplayer che arriverà nel corso del 2022 su PlaytStation 5 ed Epic Games Store (PC). Si tratta di uno sparatutto a squadre dal gameplay frenetico e dinamico, con grafica cartoon e molte mappe di gioco differenti. Lost Judgement: nuovo video gameplay del secondo capitolo della saga spin-off di Yakuza.

nuovo video gameplay del secondo capitolo della saga spin-off di Yakuza. Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: nuovo video gameplay della Villa Tsuzumi.

– nuovo video gameplay della Villa Tsuzumi. Hunter's Arena Legends: interessante battle royale con demoni e cacciatori.

interessante battle royale con demoni e cacciatori. Jett The Far Shore: a bordo di una navicella spaziale, il giocatore dovrà esplorare il pianeta alla ricerca di un luogo ideale dove l'umanità possa vivere.

a bordo di una navicella spaziale, il giocatore dovrà esplorare il pianeta alla ricerca di un luogo ideale dove l'umanità possa vivere. Sifu: un picchiaduro 3D con un'interessante ambientazione urbana.

