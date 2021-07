Start XPlus Reward è la promo di 1Mobile, recentemente prorogata fino al 31 Luglio 2021, che offre un buon bundle di minuti, SMS e Giga ad un prezzo davvero interessante.

Start XPlus Reward: i dettagli

La promozione economica di Uno Mobile che utilizza le infrastrutture di Vodafone gode di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS sempre verso tutti e 20 Giga di internet in 4G a 4,49 euro al mese. Il bundle dati a partire dal terzo mese diventerà pari a 3o Giga senza cambiare di costo mensile.

Start XPlus Reward è disponibile per tutti coloro i quali richiedono la portabilità del proprio numero da TIM, Iliad, WINDTRE e da tutti gli operatori virtuali. Inoltre, è possibile richiedere anche l'attivazione di un nuovo numero.

Come abbiamo già detto, questo MVNO utilizza la rete Vodafone in 4G e con le sue tariffe è possibile navigare fino a 60 Mbps sia in download che in upload.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è pari a 10 euro una tantum. Inoltre, come la maggior parte di promozioni acquistate online, anche questa dispone della spedizione gratuita. Oppure, se preferite, è disponibile anche nei rivenditori autorizzati alla vendita di questo operatore virtuale che utilizza la rete dell'operatore rosso.

