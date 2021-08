Start XPlus Reward di 1Mobile è stata prorogata nuovamente fino a fine Agosto. Vediamo insieme in cosa consiste tale tariffa.

Start XPlus Reward 1Mobile: i dettagli

La promozione che è stata prorogata ancora per qualche giorno offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, 30 SMS sempre verso qualsiasi operatore e 20 Giga di traffico dati su rete Vodafone in 4G a 4,99 euro ogni mese. Il canone mensile ed il bundle voce e dati a disposizione dopo tre mesi diventerà pari a 30 Giga, minuti illimitati e 30 SMS a 4,49€ al mese.

La promozione a meno di 5 euro al mese è attivabile da chi intende passare da TIM, WINDTRE, Iliad e dai principali virtuali. Inoltre, è possibile avere la medesima tariffa anche in caso di attivazione di una nuova utenza telefonica con 1Mobile.

Il gestore virtuale in questione utilizza la stessa copertura di Vodafone e prevede una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Costi ed altro

Il contributo di attivazione è pari a 10 euro una tantum. A questa spesa è necessario aggiungere ulteriori 14,99 euro per la spedizione della SIM a domicilio e per la prima mensilità. In pratica, al momento dell'acquisto è necessario corrispondere un totale di 24,99 euro.

