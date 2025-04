Starlink vuole conquistare l'Italia: kit gratuito con 12 mesi di utilizzo

Starlink, il servizio gestito da SpaceX che offre internet satellitare in quasi tutto il mondo, ha intenzione di conquistare i consumatori italiani. Infatti, proprio nelle ultime ore ha annunciato che il suo kit residenziale sarà gratuito a fronte di un impegno di 12 mesi. In altre parole, l’azienda sconta i 349 euro di kit in cambio di un abbonamento di 12 mesi.

Cosa significa questo? Qualsiasi utente in Italia, può sottoscrivere un abbonamento al piano residenziale di Starlink senza dover pagare il costo del kit per ricevere internet satellitare a fronte di 12 mesi di utilizzo. Sulla pagina ufficiale del servizio si legge: “Connessione internet ad alta velocità affidabile, ovunque tu sia. 0 € Standard Kit con impegno di piano residenziale di 12 mesi“.

Una notizia molto interessante per tutti coloro che ci stavano facendo un pensierino, ma ritenevano il costo del kit piuttosto elevato. Il vantaggio è che adesso è possibile evitarlo semplicemente rimanendo nel Piano Residenziale Starlink per almeno 12 mesi. Queste sono le condizioni per evitare il costo del kit che solitamente veniva 349 euro.

Starlink diventa competitivo in Italia: kit a 0€

Starlink ha scelto di far guerra a Fibra e FWA con un’offerta decisamente invitante per tutti coloro che si trovano in zone disagiate, non raggiunte dal segnale di connessione o semplicemente non intenzionate a sottoscrivere un abbonamento di rete fissa. Grazie al Piano Residenziale 12 mesi il kit ora è gratuito.

Il vantaggio di questa soluzione è che puoi avere una connessione dati veloce e prestante ovunque tu sia. Il kit è stato pensato per essere installato in totale autonomia, tramite istruzioni e indicazioni fornite dalla praticissima applicazione. Tramite l’app è anche possibile verificare lo stato dei pagamenti e le condizioni del segnale.

Insomma, Starlink non vuole solo raggiungere il cielo, ma ha voluto segnare un goal in Italia scegliendo una promozione competitiva. Ricordiamo che il Piano Residenziale nel nostro Paese parte da 29 euro per il Piano Residenziale Lite e arriva a 40 euro per il Piano Residenziale.