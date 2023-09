Starfield: gioca OGGI in Early Access, ecco come fare

Starfield è arrivato. O quasi. Sebbene il lancio sia previsto il prossimo 6 settembre su PC e Xbox Series X/S, oggi è già possibile iniziare a giocare grazie alla Premium Edition che, tra gli altri contenuti aggiuntivi, include anche 5 giorni di accesso anticipato.

Una grande opportunità che arriva per chiunque abbia deciso di investire nella produzione a prescindere dall’abbonamento a Xbox Game Pass che, lo ricordiamo, darà accesso completo al gioco a partire dal Day One. Vediamo dunque le varie opzioni per iniziare a giocare già adesso.

Come giocare subito a Starfield

La prima possibilità è quella data dalla combo tra abbonamento a Xbox Game Pass e Premium Edition. Se sei un abbonato infatti ti basta acquistare l’upgrade alla Premium Edition che puoi trovare sia su Amazon in prepagata, sia su Xbox Store accedendovi direttamente dalla console. Se non sei abbonato, puoi sfruttare la prepagata di 3 mesi per il taglio Ultimate.

In alternativa, se hai deciso di comprare il gioco a prescindere dal Game Pass, puoi acquistare direttamente la Premium Edition e ricevere naturalmente gli stessi vantaggi che avresti dall’upgrade. Ricapitoliamo cosa include questa versione:

Gioco base Starfield

Accesso anticipato

Espansione Shattered Space (quando sarà pubblicata)

(quando sarà pubblicata) Pacchetto Skin Constellation con tuta spaziale, casco, jetpack e fucile laser Equinox

con tuta spaziale, casco, jetpack e fucile laser Equinox Artbook digitale

Colonna sonora originale

Starfield è il nuovo gioco di ruolo firmato Bethesda, il team che ci ha regalato in passato perle del calibro di Oblivion, Skyrim, Fallout 3 e 4.

Prima nuova IP del team da 25 anni, il titolo ti permette di esplorare lo spazio profondo avventurandoti per più di 1000 pianeti dove potrai costruire la tua storia, comandare la tua nave dei sogni, scoprire fauna, flore e tutte le risorse necessarie per creare il tuo posto in questo nuovo universo. Senza dimenticare ovviamente combattimenti avanzati, sia a terra che nello spazio profondo. Il lancio è previsto il 6 settembre in esclusiva per PC e Xbox Series X/S.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.